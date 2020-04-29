В Саратовской области выявили 33 новых случая коронавируса

САРАТОВ, 29 апр - РИА Новости. Коронавирус выявили еще у 33 человек за сутки в Саратовской области, общее число заболевших достигло 392, сообщил в среду областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Всего в Саратовской области с 19 марта по 28 апреля были лабораторно были подтверждены 359 случаев заражения коронавирусом, за этот срок восемь человек с COVID-19 скончались, выздоровели 47 человек.
"На 9.00 (8.00 мск) 29 апреля в регионе лабораторно подтверждены еще 33 случая инфекции… Возрастной состав заболевших: дети до 14 лет - три случая; 20-29 лет - два случая; 30-39 лет - три случая; 40-49 лет - семь случаев; 50-59 лет - восемь случаев; 60-65 лет - пять случаев; старше 65 - пять случаев. Все пациенты находятся под наблюдением врачей", - приводит заявление оперштаба министерство информации и печати области.
По данным оперштаба, что 13 случаев COVID-19 выявлено в ходе обследования больных внебольничной пневмонией, 12 - среди контактировавших с ранее заболевшими коронавирусом, пять - среди прибывших из Москвы и имеющих признаки ОРВИ, трое - среди граждан группы риска с признаками ОРВИ. Уточняется, что круг контактировавших с заболевшими определен.
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Уточняется, что восемь новых случаев COVID-19 зарегистрированы в Саратове, пять в Ершовском, четыре - в Балашовском, по три - в Балаковском и Федоровском, два - в Озинском, по одному - в Энгельсском, Балтайском, Аткарском, Перелюбском, Марксовском, Краснокутском, Новобурасском и Хвалынском районах области.
"Всего в области на данный момент диагностировано 392 заболевших. Из них выздоровело на настоящий момент 49 пациентов, в том числе за сутки - два человека", - говорится в сообщении.
Власти области с 28 марта по 30 апреля на фоне угрозы распространения коронавируса ограничили работу объектов торговли, с 30 марта по 30 апреля ввели дополнительные ограничительные меры, обязав всех граждан не покидать свои дома и разрешив ходить в ближайший магазин или аптеку, выгуливать животных и выносить мусор. С 20 апреля в области введены спецпропуска для перемещения граждан. В Ершовском и Балтайском районах введен карантин - запрещен въезд и выезд.
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