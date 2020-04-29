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Туризм
2020-04-29T12:49
https://ria.ru/20200429/1570724853.html
Названы самые экологически чистые города мира
https://cdn24.img.ria.ru/images/156355/94/1563559426_0:123:1920:1203_1036x0_80_0_0_522f05d1833a563cb5c03414e46bed04.jpg
РИА Новости

Названы самые экологически чистые города мира

12:49 29.04.2020
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© Фото : Pixabay / sjuzi_sueКолесо обозрения в парке Пратер
Колесо обозрения в парке Пратер
© Фото : Pixabay / sjuzi_sue
МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Названы самые зеленые и экологически чистые города мира, лидером рейтинга стала Вена, сообщает Lonely Planet.
Крупная консалтинговая компания изучила крупные города по нескольким критериям. Исследователи сравнивали, например, процент общественных зеленых насаждений, мест для пешеходных прогулок, уровень загрязнения воздуха, потребление энергии из возобновляемых источников и воды на душу населения, количество людей, пользующихся общественным транспортом, фермерских рынков.
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Лидером рейтинга стала Вена. Там большое количество парков и зон отдыха, удобный общественный транспорт. Причем половина жителей имеет годовой проездной и отказалась от личного автотранспорта, загрязняющего окружающую среду.
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На втором месте – Мюнхен, в котором также много парков, а развитая система общественного транспорта позволила сократить количество личных автомобилей на дорогах и очистить воздух в городе.
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На третьем месте списка – Берлин, в котором много зон для прогулок, минимальное в Европе потребление воды на душу населения и развитая система общественного транспорта.
Замыкают пятерку Мадрид и Сан-Паулу. В первом – множество скверов в центре, парков и ботанических садов. Также там достаточно пешеходных зон. В бразильском мегаполисе – обилие фермерских рынков. А еще его жители чаще других пользуются возобновляемыми источниками энергии.
В десятку также вошли Манчестер, Лиссабон, Сингапур, Амстердам и Вашингтон.
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