В Крыму еще десять человек заразились коронавирусом

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр - РИА Новости. Глава региона Сергей Аксенов сообщил о выявленных за сутки новых 10 случаях COVID-19 в Крыму, общее число выявленных случаев достигло 89.
На утро вторника в Крыму было выявлено 79 случаев коронавирусной инфекции.
"У нас за прошедшие сутки десять новых случаев. Трое - медработники в горбольнице в Алуште, четыре человека – РДКБ (республиканская детская клиническая больница в Симферополе, - ред) – два медработника и два пациента, а также старый очаг от человека, который ранее на поезде прибыл в Крым", - сказал в среду Аксенов в ходе заседания ежедневного оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции.
Из всех зафиксированных случаев 20 завезены из-за границы, 10 – из субъектов РФ, 59 случаев – местные, сообщили власти.
Режим всеобщей самоизоляции населения из-за коронавируса в Севастополе и Крыму действует до 30 апреля. В Севастополе для передвижения введена пропускная система, в том числе в электронном виде. В Крыму пропускная система не вводилась.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.