На Ямале будут судить мужчину, запихнувшего ребенка в багажник

"Обидевшись на ребенка за то, что тот ответил отказом ..., мужчина вышел из автомобиля, схватил мальчика за одежду и с применением физической силы поместил сопротивлявшегося потерпевшего в багажник машины. Крики мальчика о помощи услышали двое местных жителей, которые тут же вмешались в происходящее и не дали обвиняемому скрыться с места происшествия", - говорится в сообщении.