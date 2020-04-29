На Ямале будут судить мужчину, запихнувшего ребенка в багажник

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 29 апр - РИА Новости. Житель Ямало-Ненецкого автономного округа обвиняется в незаконном лишении свободы человека после того, как насильно запихнул в багажник 10-летнего мальчика, ответившего отказом на предложение подвезти его до дома, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
Инцидент, по данным следствия, произошел в конце января в селе Красноселькуп. Пьяный мужчина вечером заметил на улице 10-летнего мальчика и предложил подвезти его до дома.
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"Обидевшись на ребенка за то, что тот ответил отказом ..., мужчина вышел из автомобиля, схватил мальчика за одежду и с применением физической силы поместил сопротивлявшегося потерпевшего в багажник машины. Крики мальчика о помощи услышали двое местных жителей, которые тут же вмешались в происходящее и не дали обвиняемому скрыться с места происшествия", - говорится в сообщении.
Они вытащили мальчика из багажника, после чего сообщили в полицию, удерживая мужчину до приезда правоохранителей. Следователи обвинили его в незаконном лишении несовершеннолетнего свободы, которое не связано с похищением. Расследование данного уголовного дела завершено.
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"В ходе предварительного следствия обвиняемый признал свою вину и раскаялся. В настоящее время обвинительное заключение по уголовному делу направлено в прокуратуру Красноселькупского района Ямало-Ненецкого автономного округа для утверждения", - добавили в СУСК.