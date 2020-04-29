В НИИ Минздрава предостерегли от приостановки диспансеризации

МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Приостановление диспансеризации и профсомотров в России негативно скажется на медицинских организациях, работающих в системе ОМС, они могут недополучить около 50 миллиардов рублей, следует из аналитического доклада "Влияние коронавируса COVID-19 на ситуацию в российском здравоохранении", подготовленном "Центральным научно-исследовательским институтом организации и информатизации здравоохранения" Минздрава РФ.

Проведение всероссийской диспансеризации было временно приостановлено из-за распространения коронавируса в конце марта.

"Это решение негативно сказывается на медицинских организациях, работающих в системе ОМС и имеющих приписное население. Приостановление диспансеризации и профосмотров может привести к недополучению этими медицинскими организациями порядка 50 миллиардов рублей", - говорится в докладе, опубликованном на сайте ЦНИИ.

Медорганизации часть средств получают по подушевому нормативу, часть на содержание фельдшерско-акушерских пунктов, если они есть, часть за проведение диспансеризации и профосмотров, а часть за выполнение отдельно оплачиваемых видов диагностических исследований, поясняется в докладе.

"Выплаты стимулирующего характера за впервые выявленные онкологические заболевания автоматически тоже приостанавливаются, поскольку они выплачиваются только за впервые выявленные онкологические заболевания в ходе диспансеризации и профосмотров определенных контингентов населения. Это тоже причина недополучения средств медицинскими организациями, работающими в системе ОМС", - отмечается в докладе.