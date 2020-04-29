"Почта России" временно продлила срок хранения отправлений

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Срок хранения отправлений в связи с режимом самоизоляции в отделениях "Почты России" временно продлен до 60 дней, чтобы у всех клиентов была возможность забрать свои письма и посылки, говорится в сообщении почтового оператора.
"60 дней вместо 30 будут храниться посылки и письменная корреспонденция, за исключением "судебных" и "административных" отправлений, которые по-прежнему необходимо получить в течение 7 дней", - уточняется в сообщении.
Компания в период действия ограничительных мер, вызванных распространением коронавирусной инфекции, просит клиентов оставаться дома и не посещать почтовые отделения без крайней необходимости.
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"На сайте компании и в мобильном приложении можно заказать доставку посылок и мелких пакетов на дом, вызвать курьера для оформления EMS-отправления, оформить подписку, вести юридически значимую переписку с государственными органами в электронном формате и оплачивать коммунальные услуги", - отмечают в компании.
Также сервис онлайн оформления и оплаты посылок позволяет сократить время пребывания в почтовом отделении. Оплаченные на сайте посылки можно сдать без очереди. Пенсии, пособия и социальные выплаты почтальоны доставляют на дом.
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