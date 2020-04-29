В Пермском крае умер восьмой пациент с коронавирусом

ПЕРМЬ, 29 апр - РИА Новости. Восьмой пациент с COVID-19 скончался в Пермском крае, им стала женщина, у которой был рак и сахарный диабет, сообщили региональные власти в своем Telegram-канале "Стоп коронавирус. Пермь".
"В регионе зафиксировано восемь летальных исходов пациентов с COVID-19, в том числе еще один за минувшие сутки... У пациентки были отягощающие заболевания, в том числе онкология четвертой стадии и сахарный диабет", — говорится в сообщении.
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За время эпидемии коронавирус диагностирован у 471 человека в регионе, 74 уже выздоровели.
По данным минздрава, лечение в специализированных медучреждениях проходят 257 пациентов, еще 132 жителя, у которых болезнь протекает бессимптомно, изолированы на дому и находятся под ежедневным наблюдением медиков. Более 2 тысяч человек остаются на домашнем карантине по предписанию главного санитарного врача, у 19 из них подозревается коронавирус.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.