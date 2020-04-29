В Пермском крае умер восьмой пациент с коронавирусом

"В регионе зафиксировано восемь летальных исходов пациентов с COVID-19, в том числе еще один за минувшие сутки... У пациентки были отягощающие заболевания, в том числе онкология четвертой стадии и сахарный диабет", — говорится в сообщении.

За время эпидемии коронавирус диагностирован у 471 человека в регионе, 74 уже выздоровели.

По данным минздрава, лечение в специализированных медучреждениях проходят 257 пациентов, еще 132 жителя, у которых болезнь протекает бессимптомно, изолированы на дому и находятся под ежедневным наблюдением медиков. Более 2 тысяч человек остаются на домашнем карантине по предписанию главного санитарного врача, у 19 из них подозревается коронавирус.