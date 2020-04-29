Испания может вернуться к нормальной жизни к концу июня

МАДРИД, 29 апр – РИА Новости. Испания может вернуться к нормальной жизни и полному снятию карантина к концу июня, заявил премьер страны Педро Санчес.

Совет министров принял план постепенного выхода страны из карантина, который состоит из четырех стадий. По словам премьера, процесс "будет постепенным, разным в разных регионах и скоординированным". Он предполагает, что передвижение между различными провинциями Испании, которые окажутся на разных этапах снятия ограничительных мер, будет закрыто – вплоть до последней стадии "деэскалации".

"Каждая из фаз деэскалации будет продолжаться как минимум две недели, поскольку две недели – среднее время проявления вируса. Это означает, что в лучшем случае этап перехода к новому нормальному состоянию будет продолжаться на каждой территории шесть недель, то есть примерно полтора месяца. И если все пойдет так, как сейчас, то мы хотим, чтобы это заняло восемь недель для всей испанской территории. Поэтому к концу июня мы как страна будем в ситуации нового нормального состояния, если развитие эпидемии будет контролироваться на каждой территории", — заявил Санчес на пресс-конференции по итогам заседания правительства.

Этапы, по его словам, будут определяться в каждой конкретной провинции и на островах в зависимости от эпидемиологической ситуации и готовности больниц.

По словам Санчеса, первый или, как он выразился, "нулевой, подготовительный этап" уже начался.

В нулевой фазе будут открыты некоторые частные заведения по предварительной записи. Возобновится работа ресторанов для покупки еды навынос, возобновятся частные спортивные тренировки, привел примеры Санчес. Нулевая фаза на всей территории Испании должна официально начаться с 4 мая, а некоторые из Канарских и Балеарских островов могут перейти с этого числа уже к первой фазе.

На первом этапе начнут работу небольшие магазины — при соблюдении строгих мер безопасности. Большие магазины не откроются, чтобы избежать скопления людей. Откроются террасы с ограничением числа посетителей (30 процентов), отели и туристические квартиры – за исключением мест общего пользования. Для людей старше 65 лет будет установлено "привилегированное расписание" в магазинах. Кроме того, "крайне рекомендовано" ношение масок в общественном транспорте.

Во второй фазе возобновится обслуживание внутри ресторанов, можно будет проводить культурные мероприятия с участием до 50 человек внутри помещений, на свежем воздухе – менее 400.