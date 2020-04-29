РИА Новости и радио Sputnik возглавили рейтинги "Медиалогии"

РИА Новости уже четвертый год подряд является лидером среди информационных агентств по цитируемости в соцсетях, его индекс в марте составил 1 869 050. Следом за ним идут ТАСС (607 418) и Интерфакс (343 467).

Sputnik третий месяц подряд занимает 1-е место по цитируемости в СМИ среди радиостанций, его индекс в марте составил 441,56. В ТОП-3 вошли также "Говорит Москва" (391,47) и "Эхо Москвы" (238,02). третий месяц подряд занимает 1-е место по цитируемости в СМИ среди радиостанций, его индекс в марте составил 441,56. В ТОП-3 вошли также "Говорит Москва" (391,47) и "Эхо Москвы" (238,02).

В медиарейтинги вошли федеральные российские СМИ, а также интернет-ресурсы, которые освещают федеральные и региональные события. Рейтинг цитируемости в СМИ охватывает более 56 тыс. источников, включая ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-издания и блоги. Рейтинг цитируемости в соцмедиа строится по количеству ссылок на сообщения СМИ, размещенных пользователями в своих учетных записях в соцмедиа.

Медиалогия — российская компания-разработчик автоматической системы монторинга и анализа СМИ и социальных сетей в режиме реального времени. Продуктами Медиалогии пользуются ведущие коммерческие компании, государственные министерства и ведомства, а также региональные администрации. Медиалогия автоматически обрабатывает 500 тыс сообщений СМИ и 100 млн сообщений соцсетей в сутки.