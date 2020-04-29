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2020-04-29T10:22
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РИА Новости и радио Sputnik возглавили рейтинги "Медиалогии"
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РИА Новости

РИА Новости и радио Sputnik возглавили рейтинги "Медиалогии"

10:22 29.04.2020
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЛоготип РИА "Новости"
Логотип РИА Новости
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Входящие в МИА "Россия сегодня" РИА Новости и радио Sputnik возглавили мартовские рейтинги цитируемости отечественных СМИ. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные во вторник компанией "Медиалогия".
РИА Новости уже четвертый год подряд является лидером среди информационных агентств по цитируемости в соцсетях, его индекс в марте составил 1 869 050. Следом за ним идут ТАСС (607 418) и Интерфакс (343 467).
Sputnik третий месяц подряд занимает 1-е место по цитируемости в СМИ среди радиостанций, его индекс в марте составил 441,56. В ТОП-3 вошли также "Говорит Москва" (391,47) и "Эхо Москвы" (238,02).
В медиарейтинги вошли федеральные российские СМИ, а также интернет-ресурсы, которые освещают федеральные и региональные события. Рейтинг цитируемости в СМИ охватывает более 56 тыс. источников, включая ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-издания и блоги. Рейтинг цитируемости в соцмедиа строится по количеству ссылок на сообщения СМИ, размещенных пользователями в своих учетных записях в соцмедиа.
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2 апреля, 16:10
Сайт РИА Новости установил абсолютный рекорд по посещаемости
Медиалогия — российская компания-разработчик автоматической системы монторинга и анализа СМИ и социальных сетей в режиме реального времени. Продуктами Медиалогии пользуются ведущие коммерческие компании, государственные министерства и ведомства, а также региональные администрации. Медиалогия автоматически обрабатывает 500 тыс сообщений СМИ и 100 млн сообщений соцсетей в сутки.
РИА Новости и радио Sputnik возглавили рейтинги "Медиалогии"
РИА Новости и радио Sputnik возглавили рейтинги Медиалогии
РИА Новости и радио Sputnik возглавили рейтинги "Медиалогии"
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МедиалогияРИА НовостиОбщество
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