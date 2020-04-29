В ВСУ выявили новый случай заражения коронавирусом

КИЕВ, 29 апр – РИА Новости. Один новый случай заражения коронавирусом зафиксировали в вооруженных силах Украины за сутки, число инфицированных выросло до 74, выздоровели 20 человек, сообщил в среду пресс-центр командования медицинских сил ВСУ.
Ранее командование медицинских сил сообщало о 73 случаях заражения коронавирусом в ВС Украины, 18 человек выздоровели, двое скончались. По последним данным минздрава Украины, в стране лабораторно подтверждены более 9,8 тысячи случаев заражения коронавирусом, из них 250 летальных, 1103 человека выздоровели.
"На 7.00 (совпадает с мск) 29 апреля в вооруженных силах Украины болеют 52 человека острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Также за период пандемии выздоровели 20 человек и два летальных случая… За прошедшие сутки зарегистрирован один новый случай заболевания острой респираторной болезнью COVID-19", - говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.
По данным пресс-центра, на изоляции, в том числе на самоизоляции, находятся 327 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,95 миллиона случаев заражения, свыше 202 тысяч человек скончались.
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