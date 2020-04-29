В ВСУ выявили новый случай заражения коронавирусом

"На 7.00 (совпадает с мск) 29 апреля в вооруженных силах Украины болеют 52 человека острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Также за период пандемии выздоровели 20 человек и два летальных случая… За прошедшие сутки зарегистрирован один новый случай заболевания острой респираторной болезнью COVID-19", - говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.