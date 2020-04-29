Роскачество выяснило предпочтения россиян в еде на самоизоляции

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Россияне в условиях распространения коронавирусной инфекции предпочитают отказываться от вредных продуктов питания, следует из Россияне в условиях распространения коронавирусной инфекции предпочитают отказываться от вредных продуктов питания, следует из исследования Центра изучения потребительского поведения Роскачества совместно с компанией Online Market Intelligence.

"Алкоголь, сладости и колбасные изделия стали лидерами с точки зрения потери интереса к этой продукции со стороны потребителей в условиях коронавируса", - говорится в сообщении. Согласно исследованию, 45% россиян отказались от алкогольных напитков, 38% - от кондитерской продукции и сладостей, 35% - от колбасных изделий и деликатесов.

В исследовании принимали участие 1036 респондентов в возрасте старше 18 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

"При этом отказ от вредных продуктов питания больше характерен для представителей старших возрастов. Так, от алкоголя (67%) и сладкого (56%) отказывается более половины респондентов в возрасте 55 лет и старше", - сообщается в пресс-релизе. Исследование также показало, что более чем в половине случаев (57%), люди выбирают те же самые товары, что и до пандемии, а 27% выбирают товары исключительно по цене.

Между тем, для Южного федерального округа в большей степени, чем в целом по стране, характерен отказ от рыбы (39%) и сыра (32%), а на Северном Кавказе меньше других отказываются от покупки свежих овощей (6%), уточняют в Роскачестве.