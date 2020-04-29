В Москве более 350 непродуктовых магазинов работали вопреки указу мэра

"Оперативниками вынесены требования о прекращении противоправной деятельности более 110 хозяйствующим субъектам. Приостановили свою деятельность в добровольном порядке, в том числе по результатам вынесенных требований, более 350 объектов, реализующих непродовольственные, хозяйственные и спортивные товары, строительные материалы, табачные изделия, цветы, сухофрукты, интим-товары, автозапчасти, а также услуги общественного питания", - говорится в сообщении ведомства.