В Москве более 350 непродуктовых магазинов работали вопреки указу мэра

МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Московские полицейские вместе с сотрудниками управления торговли и услуг префектур административных округов столицы обнаружили более 350 магазинов, продолживших торговать спорттоварами, автозапчастями и интим-товарами, несмотря на запрет городских властей, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Согласно указу мэра Москвы, из-за ограничительных мер по коронавирусной инфекции в столице должна быть временно приостановлена работа объектов розничной торговли, за исключением продуктовых магазинов и точек, торгующих товарами первой необходимости.
"Оперативниками вынесены требования о прекращении противоправной деятельности более 110 хозяйствующим субъектам. Приостановили свою деятельность в добровольном порядке, в том числе по результатам вынесенных требований, более 350 объектов, реализующих непродовольственные, хозяйственные и спортивные товары, строительные материалы, табачные изделия, цветы, сухофрукты, интим-товары, автозапчасти, а также услуги общественного питания", - говорится в сообщении ведомства.
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