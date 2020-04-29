Калужские власти ввели масочный режим до конца майских праздников

"В связи с решением президента считаю важным продлить период самоизоляции, который у нас был определен до 30 апреля, до конца праздников. На этот период на территории региона вводится строгий масочный режим. Жители региона должны находиться в общественных местах, общественном транспорте и магазинах только в масках", - цитирует пресс-служба правительства региона врио губернатора.