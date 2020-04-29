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2020-04-29T10:14
https://ria.ru/20200429/1570723858.html
Калужские власти ввели масочный режим до конца майских праздников
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1b/1570641636_0:187:2979:1863_1036x0_80_0_0_5f5876dd519fd3c86dfcd3ad6c2766e8.jpg
РИА Новости

Калужские власти ввели масочный режим до конца майских праздников

10:14 29.04.2020
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкМаска
Маска
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Маска. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 29 апр – РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Калужской области Владислав Шапша продлил нерабочие дни в регионе до 11 мая и ввел строгий масочный режим, теперь жители могут появляться в общественных местах только в масках, сообщило правительство региона.
Накануне президент России Владимир Путин продлил нерабочие дни до 11 мая. По его словам, необходимость пролонгации жестких мер борьбы с COVID-19 объясняется тем, что эпидемия в России еще не достигла своего пика, и страна перед самым напряженным этапом борьбы с эпидемией.
"В связи с решением президента считаю важным продлить период самоизоляции, который у нас был определен до 30 апреля, до конца праздников. На этот период на территории региона вводится строгий масочный режим. Жители региона должны находиться в общественных местах, общественном транспорте и магазинах только в масках", - цитирует пресс-служба правительства региона врио губернатора.
По его словам, введение масочного режима требует жесткого контроля. Этим займется полиция. Вся информация о нарушениях будет поступать в региональное управление Роспотребнадзора.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Владислав ШапшаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Владимир ПутинКалужская областьОбщество
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