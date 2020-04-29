Калужские власти ввели масочный режим до конца майских праздников

ЯРОСЛАВЛЬ, 29 апр – РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Калужской области Владислав Шапша продлил нерабочие дни в регионе до 11 мая и ввел строгий масочный режим, теперь жители могут появляться в общественных местах только в масках, сообщило правительство региона.
Накануне президент России Владимир Путин продлил нерабочие дни до 11 мая. По его словам, необходимость пролонгации жестких мер борьбы с COVID-19 объясняется тем, что эпидемия в России еще не достигла своего пика, и страна перед самым напряженным этапом борьбы с эпидемией.
"В связи с решением президента считаю важным продлить период самоизоляции, который у нас был определен до 30 апреля, до конца праздников. На этот период на территории региона вводится строгий масочный режим. Жители региона должны находиться в общественных местах, общественном транспорте и магазинах только в масках", - цитирует пресс-служба правительства региона врио губернатора.
По его словам, введение масочного режима требует жесткого контроля. Этим займется полиция. Вся информация о нарушениях будет поступать в региональное управление Роспотребнадзора.
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