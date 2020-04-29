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2020-04-29T10:08
https://ria.ru/20200429/1570723525.html
В РЖД рассказали о забытых пассажирами вещах
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РИА Новости

В РЖД рассказали о забытых пассажирами вещах

10:08 29.04.2020
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© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанкКупе в вагоне поезда
Купе в вагоне поезда
© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в фотобанк
Купе в вагоне поезда. Архивное фото
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Пассажиры российских поездов весной забывали в них зубные протезы, средство от храпа, флюорографический снимок, рубанок, утюг и свадебное платье, перечислила необычные находки "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании).
По данным компании, с начала весны ФПК помогла пассажирам найти более 2,8 тысячи предметов, забытых в поездах дальнего следования, это почти в полтора раза больше, чем в марте-апреле прошлого года. Отмечается, что быстро находить и возвращать владельцам оставленные в поездах вещи сотрудникам компании помогает специальный сервис.
Склад забытых вещей метрополитена
17 декабря 2019, 15:30
Названы самые необычные находки среди забытых в поездах вещей
"Наиболее часто в поездах находят забытую одежду, планшеты, электронные книги, телефоны, часы, наушники и зарядные устройства. В то же время пополняется и список необычных находок. Только этой весной в поездах были обнаружены: съемные зубные протезы, приспособление от храпа, флюорографический снимок, надувная кровать, электрический рубанок, утюг и свадебное платье. Оставляли пассажиры и музыкальные инструменты, например, домру и укулеле", - говорится в сообщении ФПК в среду.
Компания отмечает, что в конце февраля в поездах достаточно часто забывали сувениры ко Дню защитника Отечества, а в марте ни одного тематического подарка к Международному женскому дню обнаружено не было.
РЖД Вагон поезд
5 марта 2019, 13:55
РЖД запустили онлайн-сервис по поиску забытых в поездах вещей
Сервис поиска забытых вещей начал работать 1 марта 2019 года. Если пассажир по ошибке оставил что-нибудь в поезде, ему необходимо заполнить электронную заявку в разделе "Услуги и сервисы" на официальном сайте ОАО "РЖД". В анкете нужно указать имя, номер билета, телефон, электронную почту и последние четыре символа номера документа, по которому был куплен билет. Также потребуется составить описание забытых вещей и указать предполагаемое место в вагоне, где они были оставлены.
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Федеральная пассажирская компанияРЖДОбщество
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