В РЖД рассказали о забытых пассажирами вещах

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Пассажиры российских поездов весной забывали в них зубные протезы, средство от храпа, флюорографический снимок, рубанок, утюг и свадебное платье, перечислила необычные находки " Пассажиры российских поездов весной забывали в них зубные протезы, средство от храпа, флюорографический снимок, рубанок, утюг и свадебное платье, перечислила необычные находки " Федеральная пассажирская компания " (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании).

По данным компании, с начала весны ФПК помогла пассажирам найти более 2,8 тысячи предметов, забытых в поездах дальнего следования, это почти в полтора раза больше, чем в марте-апреле прошлого года. Отмечается, что быстро находить и возвращать владельцам оставленные в поездах вещи сотрудникам компании помогает специальный сервис.

"Наиболее часто в поездах находят забытую одежду, планшеты, электронные книги, телефоны, часы, наушники и зарядные устройства. В то же время пополняется и список необычных находок. Только этой весной в поездах были обнаружены: съемные зубные протезы, приспособление от храпа, флюорографический снимок, надувная кровать, электрический рубанок, утюг и свадебное платье. Оставляли пассажиры и музыкальные инструменты, например, домру и укулеле", - говорится в сообщении ФПК в среду.

Компания отмечает, что в конце февраля в поездах достаточно часто забывали сувениры ко Дню защитника Отечества, а в марте ни одного тематического подарка к Международному женскому дню обнаружено не было.