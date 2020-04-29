Из России уйдут бренды листового чая Lipton и Brooke Bond

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Крупнейший производитель чая в мире, концерн Крупнейший производитель чая в мире, концерн Unilever , отказался от продажи в России листового чая под марками Lipton и Brooke Bond, пишет РБК

Как пояснили в компании, под этими названиями останется только чай в пакетиках. Листовой будет выходит под премиальным брендом Sir Thomas Lipton и выведенной на рынок прошлым летом маркой Saito.

В Perekrestok.ru и Ozon можно купить Lipton и Brooke Bond только в пакетиках, в "Магните" сообщили, что листовой чай этой марки они не закупают. Другие ретейлеры информацию не предоставили.