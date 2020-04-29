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Религия и мировоззрение
2020-04-29T10:04
https://ria.ru/20200429/1570723299.html
Предприятие РПЦ "Софрино" сохранит рабочие места и "оптимальные" зарплаты
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РИА Новости

Предприятие РПЦ "Софрино" сохранит рабочие места и "оптимальные" зарплаты

10:04 29.04.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВерующие во время праздничного пасхального богослужения в церкви Николая Чудотворца в селе Филипповское Владимирской области
Верующие во время праздничного пасхального богослужения в церкви Николая Чудотворца в селе Филипповское Владимирской области
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Ведущее церковное художественно-производственное предприятие "Софрино" намерено сохранить все рабочие места и "оптимальный уровень" заработной платы сотрудников, заявил во вторник генеральный директор фабрики митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий.
"Софрино" является основным производителем предметов церковного обихода. Предприятие, находящееся в Подмосковье, изготавливает иконы, облачения, различную церковную утварь, продукцию художественного и ювелирного искусства.
"Несмотря на сложное экономическое положение, приоритетом является сохранение всех рабочих мест и оптимального уровня заработной платы", - приводит сайт Русской православной церкви слова митрополита Меркурия.
Генеральный директор предприятия провел во вторник производственное онлайн-совещание руководителей всех подразделений "Софрино".
"Участники совещания обсудили реализацию проекта автоматизации производства и учета, итоги работы за первый квартал 2020 года, а также меры поддержки сотрудников в период самоизоляции в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции", - сообщили в РПЦ.
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Религия и мировоззрениеРелигияНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьМосковская область (Подмосковье)Экономика
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