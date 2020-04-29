Предприятие РПЦ "Софрино" сохранит рабочие места и "оптимальные" зарплаты

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Ведущее церковное художественно-производственное предприятие "Софрино" намерено сохранить все рабочие места и "оптимальный уровень" заработной платы сотрудников, заявил во вторник генеральный директор фабрики митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий.

"Несмотря на сложное экономическое положение, приоритетом является сохранение всех рабочих мест и оптимального уровня заработной платы", - приводит сайт Русской православной церкви слова митрополита Меркурия.

"Участники совещания обсудили реализацию проекта автоматизации производства и учета, итоги работы за первый квартал 2020 года, а также меры поддержки сотрудников в период самоизоляции в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции", - сообщили в РПЦ.