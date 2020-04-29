В Филатовской больнице лечатся более тысячи пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Более тысячи пациентов, в том числе 101 - беременные и родившие женщины, лечатся в Филатовской больнице в Москве от COVID-19, сообщил главврач больницы Валерий Вечорко.
"Всего на лечении: 1483. Из них с диагнозами: внебольничная пневмония предположительно вирусной этиологии: 1473. В том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+: 1081. В том числе с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+ у беременных и родильниц: 101. В ОРИТ: 161. На ИВЛ: 92", - написал Вечорко в Facebook.
Он подчеркнул, что за сутки выписано 257 пациентов, поступили - 143.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.