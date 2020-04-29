Актеры расскажут детям "Сказки милосердия"

МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Премьера "Сказок милосердия", где известные актеры будут читать сказки детям, находящимся в самоизоляции, состоится в среду на Youtube-канале Милосердие.ru, сообщается на сайте Русской православной церкви.

"На примере многих наших знакомых мы ясно увидели, как тяжело семьям с маленькими детьми находиться дома в самоизоляции. Мы захотели помочь им и всем, оказавшимся в этой ситуации - так появились "Сказки милосердия". Мы позвали наших друзей, и они живо откликнулись на идею дать хотя бы немного отдыха родителям", - сказала организатор проекта "Сказки милосердия" Светлана Шепель, чьи слова приводятся в сообщении.

Дети смогут послушать сказку в исполнении известных артистов и друзей службы помощи "Милосердие".

"Чтецы выбрали разнообразные сказки - от классики до фантастики, от знакомых всем детских писателей до современников. Игорь Ливанов прочитает Корнея Чуковского, Любовь Толкалина, Дмитрий Певцов — сказки Галины Соколовой", - уточняется в публикации.

Первую сказку прочтут в 21.00 в среду. Участникам нужно зарегистрироваться на странице мероприятия по ссылке https://miloserdie.timepad.ru/event/1304107. Там же можно пожертвовать средства для подопечных православной службы помощи "Милосердие".