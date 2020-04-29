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Религия и мировоззрение
2020-04-29T11:00
https://ria.ru/20200429/1570723102.html
Актеры расскажут детям "Сказки милосердия"
https://cdn21.img.ria.ru/images/124367/55/1243675539_0:127:1612:1034_1036x0_80_0_0_3bb14826231d85fe27848872ca270f57.jpg
РИА Новости

Актеры расскажут детям "Сказки милосердия"

11:00 29.04.2020
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© РИА Новости / Владимир Вдовин / Перейти в фотобанкИллюстрация к сказке "Марья Моревна". Фрагмент
Иллюстрация к сказке Марья Моревна. Фрагмент
© РИА Новости / Владимир Вдовин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Премьера "Сказок милосердия", где известные актеры будут читать сказки детям, находящимся в самоизоляции, состоится в среду на Youtube-канале Милосердие.ru, сообщается на сайте Русской православной церкви.
"На примере многих наших знакомых мы ясно увидели, как тяжело семьям с маленькими детьми находиться дома в самоизоляции. Мы захотели помочь им и всем, оказавшимся в этой ситуации - так появились "Сказки милосердия". Мы позвали наших друзей, и они живо откликнулись на идею дать хотя бы немного отдыха родителям", - сказала организатор проекта "Сказки милосердия" Светлана Шепель, чьи слова приводятся в сообщении.
Дети смогут послушать сказку в исполнении известных артистов и друзей службы помощи "Милосердие".
"Чтецы выбрали разнообразные сказки - от классики до фантастики, от знакомых всем детских писателей до современников. Игорь Ливанов прочитает Корнея Чуковского, Любовь Толкалина, Дмитрий Певцов — сказки Галины Соколовой", - уточняется в публикации.
Первую сказку прочтут в 21.00 в среду. Участникам нужно зарегистрироваться на странице мероприятия по ссылке https://miloserdie.timepad.ru/event/1304107. Там же можно пожертвовать средства для подопечных православной службы помощи "Милосердие".
По информации синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению, в России работают свыше 4,5 тысяч социальных проектов Русской православной церкви. Среди них: более 90 приютов для бездомных, 60 центров реабилитации для наркозависимых, 75 приютов для женщин в кризисной ситуации, более 60 богаделен (центров сестринского ухода для одиноких пожилых людей), более 800 крупных добровольческих объединений и групп милосердия, свыше 300 сестричеств милосердия и более 400 проектов помощи людям с инвалидностью.
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