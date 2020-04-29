В Астраханской области выздоровели около 16% заболевших COVID-19

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 апр - РИА Новости. Около 16% жителей Астраханской области, заболевших коронавирусом, к настоящему времени выздоровели, сообщает управление администрации губернатора региона.
По данным министерства здравоохранения, на 29 апреля в Астраханской области зарегистрировано 365 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 15 - за минувшие сутки.
"Всего за весь период эпидемии 60 ранее заболевших и получивших положительный диагноз выздоровели и были выписаны", - говорится в сообщении. Четыре человека умерли.
В качестве контактных лиц на учете более 3,1 тысячи человек. Под амбулаторным наблюдением находятся почти 1,9 тысячи человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,95 миллиона случаев заражения, свыше 202 тысяч человек скончались.
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