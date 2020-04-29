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Распространение нового коронавируса
2020-04-29T09:58
https://ria.ru/20200429/1570722962.html
В Москве еще 480 пациентов вылечились от коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/06/1569655508_0:167:1600:1067_1036x0_80_0_0_ba8c2803512e215dae10f0e7ae6ed089.jpg
РИА Новости

В Москве еще 480 пациентов вылечились от коронавируса

09:58 29.04.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба мэрии Москвы / Перейти в фотобанкБольничная палата
Больничная палата
© РИА Новости / Пресс-служба мэрии Москвы
Перейти в фотобанк
Больничная палата. Архивное фото
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. В Москве выздоровели еще 480 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Количество выздоровевших продолжает быстро увеличиваться, в последнее время в среднем прирост составляет уже более 300 человек ежедневно. За прошедшие сутки после прохождения лечения от коронавируса выздоровело ещё 480 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 4610. Надеемся, что эта позитивная динамика продолжится", - сообщила вице-мэр.
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