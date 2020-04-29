В Москве еще 480 пациентов вылечились от коронавируса

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. В Москве выздоровели еще 480 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Количество выздоровевших продолжает быстро увеличиваться, в последнее время в среднем прирост составляет уже более 300 человек ежедневно. За прошедшие сутки после прохождения лечения от коронавируса выздоровело ещё 480 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 4610. Надеемся, что эта позитивная динамика продолжится", - сообщила вице-мэр.
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