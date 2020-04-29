Священники в Одессе и Донецке молятся о дожде

МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. В храмах Украинской православной церкви (УПЦ) в Одессе и Донецке будут молиться о дожде, что необходимо для сельского хозяйства, сообщает синодальный информационно-просветительский отдел УПЦ.

"По благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела и митрополита Донецкого и Мариупольского Илариона во всех храмах Одесской и Донецкой епархий будут осуществлять ежедневно молебны о ниспослании дождя", - говорится в сообщении на сайте отдела.

Так, по просьбе местных жителей митрополит Одесский и Измаильский Агафангел 26 апреля посетил хозяйство "Покровское" в Одесской области.

"В последние месяцы погодные условия не способствуют развитию сельского хозяйства, поэтому владыка, помолившись о ниспослании дождя, призвал всех людей объединиться в молитвенном подвиге для продолжения хлебозаготовки и просить у Господа милости для прекращения этой страшной засухи", - сказано в сообщении.