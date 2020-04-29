ФСБ задержала группировку, вывозившую тонны ценных металлов за рубеж

Сотрудники правоохранительных органов остановили около российско-белорусской границы грузовик, направлявшийся в Литву. В машине обнаружили 21 мешок типа "биг-бэг" общей массой более 11 тонн с перемолотыми автомобильными катализаторами, в составе которых были драгоценные металлы минимум на 200 миллионов рублей.

Кроме того, в офисах и на складах в Московском регионе нашли золото и серебро общей массой более 162 килограммов, свыше 700 килограммов перемолотых автокатализаторов, содержащих платину, палладий и родий. Примерная стоимость — более чем десять миллионов рублей. Также силовики обнаружили крупные суммы наличных денег.