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2020-04-29T13:21
https://ria.ru/20200429/1570722645.html
ФСБ задержала группировку, вывозившую тонны ценных металлов за рубеж
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564980208_0:0:2708:1523_1036x0_80_0_0_465a44a7fc56b548cfa75b0efbdccdab.jpg
РИА Новости

ФСБ задержала группировку, вывозившую тонны ценных металлов за рубеж

09:51 29.04.2020 (обновлено: 13:21 29.04.2020)
83714
© РИА Новости / Павел ЛисицынСотрудник ФСБ
Сотрудник ФСБ
© РИА Новости / Павел Лисицын
Сотрудник ФСБ. Архивное фото
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Федеральная служба безопасности совместно с МВД пресекла деятельность группировки, которая контрабандой вывозила в Германию платину, палладий и родий.
Уточняется, что в банду входили граждане России и Литвы.
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Сотрудники правоохранительных органов остановили около российско-белорусской границы грузовик, направлявшийся в Литву. В машине обнаружили 21 мешок типа "биг-бэг" общей массой более 11 тонн с перемолотыми автомобильными катализаторами, в составе которых были драгоценные металлы минимум на 200 миллионов рублей.
Кроме того, в офисах и на складах в Московском регионе нашли золото и серебро общей массой более 162 килограммов, свыше 700 килограммов перемолотых автокатализаторов, содержащих платину, палладий и родий. Примерная стоимость — более чем десять миллионов рублей. Также силовики обнаружили крупные суммы наличных денег.
© РИА Новости / ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ пресекла деятельность преступной группы, занимавшейся контрабандой драгоценных металлов
ФСБ РФ пресекла деятельность преступной группы, занимавшейся контрабандой драгоценных металлов
© РИА Новости / ФСБ РФ
Перейти в фотобанк
ФСБ пресекла деятельность преступной группы, занимавшейся контрабандой драгоценных металлов
Расследованием уголовного дела занимается полиция Смоленской области, на территории которой остановили грузовик с контрабандой. Задержали ли кого-нибудь из злоумышленников, не сообщается.
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РоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ФСБПроисшествия
Популярные комментарии
А чего они не ловят группировку, которая вывозит за рубеж золото, алмазы, нефть, газ, уголь, лес и тд?
29 апреля, 10:22
МММиха Морозоффф
1981010269
Писатели,вы хоть понимаете о чем пишите?)))
29 апреля, 09:54
Американский бульдог
971000065
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