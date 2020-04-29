ФСБ задержала группировку, вывозившую тонны ценных металлов за рубеж

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Федеральная служба безопасности совместно с МВД пресекла деятельность группировки, которая контрабандой вывозила в Германию платину, палладий и родий.
Уточняется, что в банду входили граждане России и Литвы.
Сотрудники правоохранительных органов остановили около российско-белорусской границы грузовик, направлявшийся в Литву. В машине обнаружили 21 мешок типа "биг-бэг" общей массой более 11 тонн с перемолотыми автомобильными катализаторами, в составе которых были драгоценные металлы минимум на 200 миллионов рублей.
Кроме того, в офисах и на складах в Московском регионе нашли золото и серебро общей массой более 162 килограммов, свыше 700 килограммов перемолотых автокатализаторов, содержащих платину, палладий и родий. Примерная стоимость — более чем десять миллионов рублей. Также силовики обнаружили крупные суммы наличных денег.
© РИА Новости / ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ пресекла деятельность преступной группы, занимавшейся контрабандой драгоценных металлов
ФСБ пресекла деятельность преступной группы, занимавшейся контрабандой драгоценных металлов
Расследованием уголовного дела занимается полиция Смоленской области, на территории которой остановили грузовик с контрабандой. Задержали ли кого-нибудь из злоумышленников, не сообщается.
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