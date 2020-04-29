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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-29T09:43
https://ria.ru/20200429/1570722313.html
В Тамбовской области у 44 человек подтвердили коронавирус
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570684109_0:160:3074:1889_1036x0_80_0_0_79a8cb13d60951c12ebd362a62c5bdb0.jpg
РИА Новости

В Тамбовской области у 44 человек подтвердили коронавирус

09:43 29.04.2020
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© РИА НовостиМашина скорой медицинской помощи
Машина скорой медицинской помощи
© РИА Новости
Машина скорой медицинской помощи . Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 29 апр - РИА Новости. Коронавирусная инфекция за сутки подтвердилась у 44 пациентов в Тамбовской области, в том числе - четверых детей, общее число заболевших выросло до 537, выздоровели 83, сообщает администрация региона.
"Количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом – 537 (83 из них выздоровели: 60 выписаны из стационара, 23 сняты с амбулаторного наблюдения по выздоровлению, 1 летальный исход)", - говорится в сообщении.
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Из 44 новых случаев - 14 мужчин, 26 женщин, четверо детей (мальчики 13 и 17 лет, девочки 7 и 10 лет). Возраст взрослых - от 20 до 82 лет. Восемь человек прибыли из других регионов, 36 заболели после контакта с приехавшими из других регионов. Власти отмечают, что все пациенты чувствуют себя удовлетворительно.
Госпитализированы 210 человек, у 135 диагноз подтвержден, 15 - с подозрением, у двоих - отрицательный диагноз, и у 58 анализы в работе. Из госпитализированных у 75 человек пневмония.
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"Количество находящихся на карантине на дому под медицинским наблюдением – 1424 (из них подтверждённых случаев - 318, они входят в общее количество). Снято с наблюдения на дому – 2378. Выписано из больниц – 131. Всего обследованных лиц - 4143", - говорится в сообщении.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,95 миллиона случаев заражения, свыше 202 тысяч человек скончались.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ВОЗТамбовская областьОбщество
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