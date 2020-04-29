В Тамбовской области у 44 человек подтвердили коронавирус

"Количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом – 537 (83 из них выздоровели: 60 выписаны из стационара, 23 сняты с амбулаторного наблюдения по выздоровлению, 1 летальный исход)", - говорится в сообщении.

Из 44 новых случаев - 14 мужчин, 26 женщин, четверо детей (мальчики 13 и 17 лет, девочки 7 и 10 лет). Возраст взрослых - от 20 до 82 лет. Восемь человек прибыли из других регионов, 36 заболели после контакта с приехавшими из других регионов. Власти отмечают, что все пациенты чувствуют себя удовлетворительно.