В Воронежской области двое детей заразились коронавирусом

ВОРОНЕЖ, 29 апр - РИА Новости. Коронавирусная инфекция за сутки подтверждена у 39 человек в Воронежской области, в том числе у детей трех и 12 лет, общее число заболевших в регионе выросло до 459, сообщило областное правительство.
"Во среду, 29 апреля, официально подтверждено заражение 39 человек в регионе. Среди новых выявленных заболевших — 10 приезжих из Москвы и Московской области, а также двое детей (3 и 12 лет), заразившихся контактным способом", - говорится в сообщении.
Таким образом, на данный момент в Воронежской области коронавирус подтвержден у 459 человек. Умерли восемь пациентов, выздоровели 57.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,95 миллиона случаев заражения, свыше 202 тысяч человек скончались.
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