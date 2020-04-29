В Воронежской области двое детей заразились коронавирусом

"Во среду, 29 апреля, официально подтверждено заражение 39 человек в регионе. Среди новых выявленных заболевших — 10 приезжих из Москвы и Московской области, а также двое детей (3 и 12 лет), заразившихся контактным способом", - говорится в сообщении.