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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-04-29T10:24
https://ria.ru/20200429/1570722137.html
Новак назвал срок стабилизации цен на нефть
https://cdn24.img.ria.ru/images/156284/51/1562845180_0:0:2179:1227_1036x0_80_0_0_eec1d9166b9930f6c9b3617c07b454ba.jpg
РИА Новости

Новак назвал срок стабилизации цен на нефть

09:48 29.04.2020 (обновлено: 10:24 29.04.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкМинистр энергетики России Александр Новак
Министр энергетики России Александр Новак
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Министр энергетики России Александр Новак. Архивное фото
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Министр энергетики России Александр Новак в интервью "Газете.Ru" выразил надежду, что ситуация на нефтяном рынке станет понятной в мае-июне.
Он подчеркнул, что период балансировки не быстрый. По его мнению, это произойдет к концу года, а сокращение запасов сырья в хранилищах начнется уже во втором полугодии.
Новак также отметил, что в нынешних условиях нет смысла прогнозировать цены.
Кроме того, министр считает, что в мае начнет восстанавливаться бизнес, а многие страны будут отказываться от мер, введенных из-за коронавирусной инфекции. Это, по его мнению, повлияет на увеличение спроса.
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Новак пояснил, что сохраняется неопределенность, связанная с тем, как заработает сделка ОПЕК+ с 1 мая, какой эффект она окажет и будут ли страны исполнять свои обязательства по сокращению в полном объеме.
"Очевидно, что, пока ситуация не станет более определенной, нас ждет период низких цен. Его надо просто пережить", — сказал собеседник издания.
Министр отметил, что снижение стоимости сейчас не означает, что так будет всегда. Кроме того, по его мнению, самым тяжелым месяцем за всю историю нефтяной промышленности окажется апрель.
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В начале марта нефтяные котировки обрушились из-за сокращения спроса, связанного с пандемией новой коронавирусной инфекции, а также после развала сделки ОПЕК+. Ее участники не смогли договориться ни о продлении соглашения по сокращению добычи нефти, ни об изменении его параметров.
Цены на нефть упали более чем в два раза. В итоге 12 апреля страны — члены ОПЕК договорились о снижении добычи нефти, однако цены не восстановились и волатильность сохраняется.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ОПЕКАлександр НовакНефтьЭкономика
Популярные комментарии
Полная некомпитентность и несамостоятельность решений, как в тактике, так и стратегии этой отрасли. После обвала рубля, из-за нефти - всех надо было уйти в отставку ! ..хотя бы по-логике. Но не тут-то было: Во всем виноваты враги, за бугром - куда выводят деньги, и весь свой выводок ((
29 апреля, 10:47
Евгений Александрович
25100011
Зачем у Саудитов спрашивать? ☻ Достаточно вашу береберду в комментариях прочитать. ㋛
29 апреля, 10:22
Lawrik Petruzio
5100019
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