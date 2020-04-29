Новак назвал срок стабилизации цен на нефть

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Министр энергетики России Александр Новак в интервью "Газете.Ru" выразил надежду, что ситуация на нефтяном рынке станет понятной в мае-июне.
Он подчеркнул, что период балансировки не быстрый. По его мнению, это произойдет к концу года, а сокращение запасов сырья в хранилищах начнется уже во втором полугодии.
Новак также отметил, что в нынешних условиях нет смысла прогнозировать цены.
Кроме того, министр считает, что в мае начнет восстанавливаться бизнес, а многие страны будут отказываться от мер, введенных из-за коронавирусной инфекции. Это, по его мнению, повлияет на увеличение спроса.
Новак пояснил, что сохраняется неопределенность, связанная с тем, как заработает сделка ОПЕК+ с 1 мая, какой эффект она окажет и будут ли страны исполнять свои обязательства по сокращению в полном объеме.
"Очевидно, что, пока ситуация не станет более определенной, нас ждет период низких цен. Его надо просто пережить", — сказал собеседник издания.
Министр отметил, что снижение стоимости сейчас не означает, что так будет всегда. Кроме того, по его мнению, самым тяжелым месяцем за всю историю нефтяной промышленности окажется апрель.
В начале марта нефтяные котировки обрушились из-за сокращения спроса, связанного с пандемией новой коронавирусной инфекции, а также после развала сделки ОПЕК+. Ее участники не смогли договориться ни о продлении соглашения по сокращению добычи нефти, ни об изменении его параметров.
Цены на нефть упали более чем в два раза. В итоге 12 апреля страны — члены ОПЕК договорились о снижении добычи нефти, однако цены не восстановились и волатильность сохраняется.
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