Новак назвал срок стабилизации цен на нефть

Он подчеркнул, что период балансировки не быстрый. По его мнению, это произойдет к концу года, а сокращение запасов сырья в хранилищах начнется уже во втором полугодии.

Новак также отметил, что в нынешних условиях нет смысла прогнозировать цены

Кроме того, министр считает, что в мае начнет восстанавливаться бизнес, а многие страны будут отказываться от мер, введенных из-за коронавирусной инфекции . Это, по его мнению, повлияет на увеличение спроса.

Новак пояснил, что сохраняется неопределенность, связанная с тем, как заработает сделка ОПЕК + с 1 мая, какой эффект она окажет и будут ли страны исполнять свои обязательства по сокращению в полном объеме.

"Очевидно, что, пока ситуация не станет более определенной, нас ждет период низких цен. Его надо просто пережить", — сказал собеседник издания.

Министр отметил, что снижение стоимости сейчас не означает, что так будет всегда. Кроме того, по его мнению, самым тяжелым месяцем за всю историю нефтяной промышленности окажется апрель.

В начале марта нефтяные котировки обрушились из-за сокращения спроса, связанного с пандемией новой коронавирусной инфекции, а также после развала сделки ОПЕК +. Ее участники не смогли договориться ни о продлении соглашения по сокращению добычи нефти, ни об изменении его параметров.

Цены на нефть упали более чем в два раза. В итоге 12 апреля страны — члены ОПЕК договорились о снижении добычи нефти, однако цены не восстановились и волатильность сохраняется.