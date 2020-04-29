В Грузии число случаев коронавируса выросло до 517

Во вторник сообщалось о 511 инфицированных, выздоровевших было 156.
"Подтвержденных случаев инфицирования – 517, среди них выздоровели - 168, смертельных случаев - шесть, в режиме карантина находятся 5153 человека, под наблюдением 549, граждане Грузии, доставленные из-за границы - три человека ", - сообщается на сайте.
В Грузии действует режим чрезвычайного положения до 22 мая. С понедельника в стране начали снимать ряд ограничений, введённых в рамках ЧП.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,9 миллиона случаев заражения, свыше 202 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф