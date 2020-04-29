В Грузии число случаев коронавируса выросло до 517

"Подтвержденных случаев инфицирования – 517, среди них выздоровели - 168, смертельных случаев - шесть, в режиме карантина находятся 5153 человека, под наблюдением 549, граждане Грузии, доставленные из-за границы - три человека ", - сообщается на сайте.