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Распространение нового коронавируса
2020-04-29T09:40
https://ria.ru/20200429/1570722044.html
В больницу во Владивостоке передали тысячу защитных костюмов для медиков
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570208375_0:321:3071:2048_1036x0_80_0_0_217d5f8dfa5ccc8ce31b215d1257e085.jpg
РИА Новости

В больницу во Владивостоке передали тысячу защитных костюмов для медиков

09:40 29.04.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик в защитном костюме
Медик в защитном костюме
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медик в защитном костюме. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 29 апр – РИА Новости. Тысячу защитных костюмов передали для медиков в больницу Владивостока, где ранее был обнаружен крупный очаг коронавируса, сообщает правительство региона.
Ранее краевой министр здравоохранения заявила о дефиците защитных костюмов в Приморье, отметив, что ожидается их поставка.
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"Министерство по делам ГО и ЧС Приморского края передало 1000 защитных костюмов для медицинского персонала Владивостокской клинической больницы №2", - говорится в сообщении.
По информации министерства, которая приводится в сообщении, для региона закупили тысячу бактерицидных приборов с ультрафиолетовой лампой (рециркуляторы), которые были переданы в краевые министерства: 344 в минздрав, 320 в минобразования и 240 приборов получил минтруд.
Также были распределены поступившие на склад краевого учреждения ГО и ЧС около трех тысяч литров антисептика для рук.
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Отмечается, что краевой минздрав получил в свое распоряжение 580 литров антисептика, минобразования региона – 580, краевой минтруд – 577 литров.
На прошлой неделе крупный групповой очаг коронавируса нашли в двух отделениях клинической больницы №2 во Владивостоке, их закрыли на карантин. COVID-19 подтвердился у 42 человек, из которых 17 – сотрудники больницы. С понедельника на фоне ситуации с вирусом закрыты еще семь отделений больницы.
Режим полной самоизоляции из-за коронавируса в Приморье действует с 31 марта. С 30 апреля всех в регионе обязали носить маски в общественных местах.
В Приморье общее число заболевших достигло 367, выздоровели 36 пациентов, умерли трое.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоВладивостокПриморский край
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