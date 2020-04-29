В больницу во Владивостоке передали тысячу защитных костюмов для медиков

ВЛАДИВОСТОК, 29 апр – РИА Новости. Тысячу защитных костюмов передали для медиков в больницу Тысячу защитных костюмов передали для медиков в больницу Владивостока , где ранее был обнаружен крупный очаг коронавируса, сообщает правительство региона.

Ранее краевой министр здравоохранения заявила о дефиците защитных костюмов в Приморье, отметив, что ожидается их поставка.

"Министерство по делам ГО и ЧС Приморского края передало 1000 защитных костюмов для медицинского персонала Владивостокской клинической больницы №2", - говорится в сообщении.

По информации министерства, которая приводится в сообщении, для региона закупили тысячу бактерицидных приборов с ультрафиолетовой лампой (рециркуляторы), которые были переданы в краевые министерства: 344 в минздрав, 320 в минобразования и 240 приборов получил минтруд.

Также были распределены поступившие на склад краевого учреждения ГО и ЧС около трех тысяч литров антисептика для рук.

Отмечается, что краевой минздрав получил в свое распоряжение 580 литров антисептика, минобразования региона – 580, краевой минтруд – 577 литров.

На прошлой неделе крупный групповой очаг коронавируса нашли в двух отделениях клинической больницы №2 во Владивостоке, их закрыли на карантин. COVID-19 подтвердился у 42 человек, из которых 17 – сотрудники больницы. С понедельника на фоне ситуации с вирусом закрыты еще семь отделений больницы.

Режим полной самоизоляции из-за коронавируса в Приморье действует с 31 марта. С 30 апреля всех в регионе обязали носить маски в общественных местах.

В Приморье общее число заболевших достигло 367, выздоровели 36 пациентов, умерли трое.