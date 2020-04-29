Вывозной рейс из Ташкента доставил в Москву около 200 россиян

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Вывозной рейс в среду утром из Ташкента в Москву доставил около 200 россиян, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Утром из Ташкента прибыло в Москву порядка 200 человек", - сказала Захарова в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт "Шереметьево", не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.