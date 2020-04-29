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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-29T09:37
https://ria.ru/20200429/1570721957.html
Вывозной рейс из Ташкента доставил в Москву около 200 россиян
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565312349_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_8790a29038daeafa5b2a382b147d0f13.jpg
РИА Новости

Вывозной рейс из Ташкента доставил в Москву около 200 россиян

09:37 29.04.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет Boeing 777
Пассажирский самолет Boeing 777
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет Boeing 777. Архивное фото
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Вывозной рейс в среду утром из Ташкента в Москву доставил около 200 россиян, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Утром из Ташкента прибыло в Москву порядка 200 человек", - сказала Захарова в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Вид из окна российского самолета во время полета
28 апреля, 15:50Распространение нового коронавируса
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Ранее представитель консульского отдела посольства РФ в Узбекистане сообщил РИА Новости, что вывозной рейс авиакомпании "Россия" вылетел 29 апреля из Ташкента в Москву в 6.32 (4.32 мск), на его борту было 174 гражданина России.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт "Шереметьево", не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.
Самолет Boeing 737 авиакомпании Utair
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В Сургут прибыл вывозной рейс с россиянами из Индонезии и Таиланда
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Мария ЗахароваМоскваТашкентШереметьево (аэропорт)Общество
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