На Украине число случаев коронавируса выросло до 9866

"За прошедшие сутки заболели 456 человек, из них 33 ребенка и 133 медицинских работника, госпитализированы 113 человек. За последние сутки зафиксированы 11 летальных случаев, большая часть из которых сопровождались хроническими заболеваниями", - сказал Степанов, трансляция велась на Youtube-канале кабмина Украины.