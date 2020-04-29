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2020-04-29T09:34
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Пользователи Instagram в ряде стран сообщили о проблемах в работе сервиса
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РИА Новости

Пользователи Instagram в ряде стран сообщили о проблемах в работе сервиса

09:34 29.04.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкИконка социальной сети Instagram
Иконка социальной сети Instagram
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Иконка социальной сети Instagram. Архивное фото
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Пользователи социальной сети Instagram из ряда стран жалуются на проблемы в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.
Отмечается, что сбой в работе соцсети произошел в 6.00 мск. В основном жалобы фиксировались до 8.00 мск. О проблемах сообщили пользователи в основном из США, а также из Малайзии, Великобритании и еще ряда стран. Кроме того, о сбоях также сообщают жители Воронежа.
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По данным Downdetector, большинство пользователей (39%) жалуются на проблемы с новостной лентой, 36% - на проблемы с размещением публикаций, а еще 24% испытывают проблемы с работой опции "сторис".
Instagram - бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами социальной сети, позволяющее снимать фотографии и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей. Принадлежит компании Facebook.
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InstagramВеликобританияВоронежСШАВ мире
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