Пользователи Instagram в ряде стран сообщили о проблемах в работе сервиса

По данным Downdetector, большинство пользователей (39%) жалуются на проблемы с новостной лентой, 36% - на проблемы с размещением публикаций, а еще 24% испытывают проблемы с работой опции "сторис".

Instagram - бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами социальной сети, позволяющее снимать фотографии и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей. Принадлежит компании Facebook.