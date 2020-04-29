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Как вы это делаете?!
Наталья Лосева разговаривает с людьми, которые действуют. Гости подкаста не боятся совершать поступки, порою неоднозначные. Принимать непростые решения и брать на себя ответственность там, где другие не смогли.
2020-04-29T12:00
https://ria.ru/20200429/1570721644.html
Экономист Александр Чулок про кризис, неясное будущее и "жидкий доллар"
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570722939_5:0:640:357_1036x0_80_0_0_0a787a7c880294a37d4aa11766661299.jpg
РИА Новости

Экономист Александр Чулок про кризис, неясное будущее и "жидкий доллар"

12:00 29.04.2020
3204
Как вы это делаете?!
Экономист Александр Чулок про кризис, неясное будущее и "жидкий доллар"
29 апреля, 12:00
Как кризис изменит наши потребительские привычки? Какие навыки будут самыми ценными? Лучше создавать рабочие места или "раздавать деньги с вертолета"? Почему мировая экономика, которую выстраивали все страны мира, сыграла с нами злую шутку, а одна из главных угроз теперь — киберугроза? Объясняет кандидат экономических наук Александр Чулок.
Обыватели доедают гречку, а специалисты соревнуются в негативных прогнозах. Каким отраслям придётся трансформироваться из-за кризиса? (Всем). Неужели теперь всё равно, где ты находишься, главное, что делаешь и как? (Да). Онлайн-образование победит офлайн? (Не факт).
На обывательские вопросы даёт необывательские ответы директор Центра научно-технологического прогнозирования НИУ ВШЭ Александр Чулок:
01:00 "Объяснить я сам могу". Анекдот про экономистов или что сейчас происходит
03:00 Глобальность и соревновательность: какой была экономика до кризиса, и почему это сыграло злую шутку?
07:20 Вопрос из всех чатиков страны: почему нельзя просто раздать деньги оставшимся без работы?
12:50 "Как было уже никогда не будет": новые бизнес-модели и модели потребления
13:45 Рациональность, интернет вещей, VR и AR: как изменится поведение потребителей
15:15 Экосистемы великих вузов против онлайн-образования
17:50 Путешествия, школы и офисы. Что ещё может уйти в виртуальную реальность?
23:50 Нефть больше никому не нужна?
27:00 "Срок — вчера и надо сделать то, что ты даже не можешь себе представить": возможности, которые откроются в кризис для российских компаний
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по средам.
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Эпизод монтировал Андрей Темнов
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