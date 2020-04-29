В Удмуртии умерли две пациентки с коронавирусом

"Диагноз подтвердился у 8 жителей Ижевска: 2 пациента и одна медсестра из городской больницы №1, остальные 5 - контактные с заболевшими, один ребенок из Грахово - контактный по семейному очагу и один житель Воткинска, который ранее вернулся из Москвы. По каждому случаю проводятся все противоэпидемические мероприятия, установлен и лабораторно обследуется круг контактных лиц. Выздоровели и готовы отправиться домой 6 человек", - сообщил глава республики.