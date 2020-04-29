В Удмуртии умерли две пациентки с коронавирусом

УФА, 29 апр – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил о двух новых случаях гибели пациенток с подтвержденным COVID-19: скончались две женщины, страдавшие сердечной и почечной недостаточностью.
"Сегодня скончались две пациентки с подтвержденным анализом на коронавирусную инфекцию, обе страдали от хронических заболеваний. У пациентки 57 лет была хроническая сердечная недостаточность, вторая пациентка - 73 года, скончалась от нарастающей почечной недостаточности", - написал Бречалов на своей странице в "ВКонтакте".
По его данным, 29 апреля на территории Удмуртии выявлено еще 10 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
"Диагноз подтвердился у 8 жителей Ижевска: 2 пациента и одна медсестра из городской больницы №1, остальные 5 - контактные с заболевшими, один ребенок из Грахово - контактный по семейному очагу и один житель Воткинска, который ранее вернулся из Москвы. По каждому случаю проводятся все противоэпидемические мероприятия, установлен и лабораторно обследуется круг контактных лиц. Выздоровели и готовы отправиться домой 6 человек", - сообщил глава республики.
Всего по состоянию на 29 апреля в регионе зарегистрировано 228 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией, 28 выздоровели, 8 летальных случаев.
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