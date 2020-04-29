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Распространение нового коронавируса
2020-04-29T09:30
https://ria.ru/20200429/1570721557.html
В Удмуртии умерли две пациентки с коронавирусом
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570541251_0:161:3071:1888_1036x0_80_0_0_dd50a52aa80b346938c7ff5e2616e415.jpg
РИА Новости

В Удмуртии умерли две пациентки с коронавирусом

09:30 29.04.2020
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© РИА Новости / Александр ГальперинВодитель машины скорой помощи
Водитель машины скорой помощи
© РИА Новости / Александр Гальперин
Водитель машины скорой помощи . Архивное фото
УФА, 29 апр – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил о двух новых случаях гибели пациенток с подтвержденным COVID-19: скончались две женщины, страдавшие сердечной и почечной недостаточностью.

"Сегодня скончались две пациентки с подтвержденным анализом на коронавирусную инфекцию, обе страдали от хронических заболеваний. У пациентки 57 лет была хроническая сердечная недостаточность, вторая пациентка - 73 года, скончалась от нарастающей почечной недостаточности", - написал Бречалов на своей странице в "ВКонтакте".

Машина скорой медицинской помощи
29 апреля, 08:34Распространение нового коронавируса
На Ставрополье умер десятый пациент с коронавирусом
По его данным, 29 апреля на территории Удмуртии выявлено еще 10 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
"Диагноз подтвердился у 8 жителей Ижевска: 2 пациента и одна медсестра из городской больницы №1, остальные 5 - контактные с заболевшими, один ребенок из Грахово - контактный по семейному очагу и один житель Воткинска, который ранее вернулся из Москвы. По каждому случаю проводятся все противоэпидемические мероприятия, установлен и лабораторно обследуется круг контактных лиц. Выздоровели и готовы отправиться домой 6 человек", - сообщил глава республики.
Всего по состоянию на 29 апреля в регионе зарегистрировано 228 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией, 28 выздоровели, 8 летальных случаев.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр БречаловУдмуртская Республика (Удмуртия)Общество
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