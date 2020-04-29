Немецкий депутат раскрыл успех Германии в борьбе с коронавирусом

БЕРЛИН, 29 апр - РИА Новости. Успехи здравоохранения ФРГ в борьбе с коронавирусом связаны с эксплуатацией низкооплачиваемого персонала из числа медсестр и санитаров, меры поддержки, принятые правительством ФРГ для медсектора, направлены прежде всего на рефинансирование больничных концернов, заявил РИА Новости представитель фракции "Левые" в бундестаге по вопросам здравоохранения, депутат Ахим Кесслер.

Ранее правительство ФРГ приняло ряд шагов для поддержки системы здравоохранения в условиях пандемии для обеспечения граждан средствами защиты и создания превентивных мер, в частности, специального приложения Corona-Tracing-App для отслеживания контактов лиц, заболевших новых вирусом. Согласно решениям кабинета министров во главе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель , больницы получили финансирование для создания дополнительных мест в реанимации, покупки дорогостоящей техники и медикаментов. В Германии проводится около 650 тысяч тестов на коронавирус в неделю. Правительство также монополизировало распределение защитных масок и других средств между федеральными землями, однако окончательное решение о том, куда будут направлены данные средства, остается за регионами.

"В законодательстве в связи с коронавирусом есть плюсы и минусы. Многие меры, такие как целевое увеличение числа тестов или "спасательные пакеты" для компенсации потери доходов, справедливы. В условиях коронакризиса неспособность рынка и системы конкуренции обеспечить социальный баланс выражена особенно ярко. Меры федерального правительства не меняют этого. Кроме того, правительство слишком поздно отреагировало на предсказуемо "узкие места", полностью проигнорировало анализ рисков, проведенный институтом Роберта Коха в 2012 году в отношении фиктивного вируса SARS, пришедшего из Азии", - заявил Кесслер, добавив, что "поддержание нашего здравоохранения в настоящее время гарантировано только благодаря беспрерывному труду низкооплачиваемого медицинского персонала и неоплачиваемых волонтеров и родственников".

По словам депутата, проблемы, которые ранее существовали в немецкой системе здравоохранения, "усугубляются кризисным управлением сейчас и в будущем". Речь идет прежде всего об условиях труда младшего медицинского персонала, считает Кесслер.

"Правительство ФРГ ограничивается рефинансированием больничных концернов или старшего медперсонала, компенсируя их потери дохода. Это приведет к появлению ряда лиц, выигравших от кризиса, в то время как другие, особенно мелкие поставщики услуг, без лобби, такие как физиотерапевтические практики, будут уничтожены", - заявил Кесслер.

Он добавил, что в немецком здравоохранении "срочно необходимо обеспечить системное изменение", которое сделает его более готовым к выполнению будущих задач и сделает медицинское обслуживание "общественной услугой". Конкурентные отношения, в которых находятся больницы в условиях пандемии, не решают данных задач. Система тарификации финансирования больниц "должна быть отменена в пользу самоокупаемости, ориентированной на общее благо, клиники должны быть возвращены в общественный сектор", - считает депутат.