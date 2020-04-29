В Европарламенте оценили вероятность отмены антироссийских санкций

"Соглашениям Минск-2 исполнилось пять лет, но они так и не были реально имплементированы. Но даже в их тексте предусматривается скорее прекращение огня, а не подлинный мирный договор. В общем многое изменилось за последние годы и, возможно, следовало бы также внести поправки в соглашения, приспособив их к новой реальности, что допускает и министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко", - сказал он.