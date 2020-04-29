В Европарламенте оценили вероятность отмены антироссийских санкций

РИМ, 29 апр – РИА Новости, Сергей Старцев. Антироссийские санкции ЕС показали свою неэффективность и нанесли серьезный ущерб экономике европейских стран, однако вряд ли можно ожидать их пересмотра в ближайшее время, указал в эксклюзивном интервью РИА Новости заместитель председателя Европарламента, видный деятель правящего в Италии "Движения 5 звезд" Фабио Массимо Касталдо.
"Санкции, понимаемые как сдерживающий фактор, в большинстве случаев показали свою неэффективность и нанесли серьезный ущерб различным отраслям экономики, оказав негативное воздействие на целые группы незащищенных людей, которые не имеют никакого отношения к кризису. Так что это (пересмотр санкций – ред.) не произойдет с сегодня на завтра, но думаю, что этот статус-кво не является ни устойчивым, ни выгодным как для Евросоюза, так и для РФ", - заявил известный европейский политик.
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Касталдо напомнил, что санкции США и ЕС в отношении РФ стали следствием присоединения Крыма и напряженности в Донецкой и Луганской областях. Говоря о ситуации на востоке Украины, он подчеркнул, что, несмотря на некоторые шаги вперед, как например, одновременное освобождение задержанных и осужденных лиц между Москвой и Киевом, существенных перемен там до сих пор не произошло.
"Соглашениям Минск-2 исполнилось пять лет, но они так и не были реально имплементированы. Но даже в их тексте предусматривается скорее прекращение огня, а не подлинный мирный договор. В общем многое изменилось за последние годы и, возможно, следовало бы также внести поправки в соглашения, приспособив их к новой реальности, что допускает и министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко", - сказал он.
Зампред Европарламента заявил, что дискуссия о пересмотре санкций в отношении РФ будет оставаться темой для обсуждения на международной и европейской дипломатической арене. Он заметил, что Италия неоднократно высказывалась против этих санкций, и аналогичной позиции придерживаются Венгрия, Греция, Франция, Кипр, Словакия и Германия.
"Требуются дальнейшие шаги вперед и со стороны Москвы, иначе, боюсь, эту ситуацию действительно будет трудно разблокировать в короткие сроки", - резюмировал собеседник РИА Новости.
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