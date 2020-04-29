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2020-04-29T13:26
https://ria.ru/20200429/1570721341.html
Продажи легковых машин в России могут упасть на треть
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РИА Новости

Продажи легковых машин в России могут упасть на треть

09:26 29.04.2020 (обновлено: 13:26 29.04.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкАвтомобили в павильоне автосалона
Автомобили в павильоне автосалона
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Продажи на российском рынке легковых автомобилей в этом году могут сократиться на 30%, до 1,142 миллиона машин, сообщается в аналитическом обзоре консалтинговой компании PwC.
Как уточнили в PwC, в 2019 году отечественный авторынок сократился на 2,3% до 1,6 миллиона машин.
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Если не брать в расчет стрессовые факторы — падение цен на нефть и пандемию коронавируса, — то прогнозируется сокращение продаж на 3,7% до 1,57 миллиона машин. Российские бренды продадут на 3,8% машин меньше (357 тысяч). Иномарки отечественной сборки будут приобретать также на 3,8% меньше, всего — 945 тысяч, а импортные машины — на 3,6% меньше (268 тысяч).
Между тем так называемый стрессовый сценарий предполагает падение продаж российских автомобилей вплоть до 30% (до 260 тысяч машин), иномарок отечественной сборки — до 40% (687 тысяч); импортных машин — также на 30% (195 тысяч).
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Что касается перспективы, то, согласно отчету аналитиков, в течение пяти лет продажи новых легковушек в России будут расти примерно на 2,6% в год и достигнут отметки 1,83 миллиона автомобилей в 2026-м. Дальнейшее развитие авторынка зависит как от стратегий самих производителей, так и от государственных мер поддержки.
"Вне зависимости от реализации сценария развития рынка, сложившуюся ситуацию необходимо расценивать как возможность. Цифровизация функции маркетинга предоставляет возможность сокращения затрат при сохранении функционала маркетинга, а также готовит компанию к изменению модели потребления в будущем", — считает директор практики консультационных услуг компаниям автомобильной отрасли PwC в России Виктория Синичкина.
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sserj1679
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