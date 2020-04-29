Продажи легковых машин в России могут упасть на треть

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Продажи на российском рынке легковых автомобилей в этом году могут сократиться на 30%, до 1,142 миллиона машин, сообщается в аналитическом обзоре консалтинговой компании Продажи на российском рынке легковых автомобилей в этом году могут сократиться на 30%, до 1,142 миллиона машин, сообщается в аналитическом обзоре консалтинговой компании PwC

Как уточнили в PwC, в 2019 году отечественный авторынок сократился на 2,3% до 1,6 миллиона машин.

Если не брать в расчет стрессовые факторы — падение цен на нефть и пандемию коронавируса, — то прогнозируется сокращение продаж на 3,7% до 1,57 миллиона машин. Российские бренды продадут на 3,8% машин меньше (357 тысяч). Иномарки отечественной сборки будут приобретать также на 3,8% меньше, всего — 945 тысяч, а импортные машины — на 3,6% меньше (268 тысяч).

Между тем так называемый стрессовый сценарий предполагает падение продаж российских автомобилей вплоть до 30% (до 260 тысяч машин), иномарок отечественной сборки — до 40% (687 тысяч); импортных машин — также на 30% (195 тысяч).

Что касается перспективы, то, согласно отчету аналитиков, в течение пяти лет продажи новых легковушек в России будут расти примерно на 2,6% в год и достигнут отметки 1,83 миллиона автомобилей в 2026-м. Дальнейшее развитие авторынка зависит как от стратегий самих производителей, так и от государственных мер поддержки.