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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-04-29T10:08
https://ria.ru/20200429/1570721291.html
Цена нефти марки WTI выросла почти на 11 процентов
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569339918_0:123:3072:1851_1036x0_80_0_0_87eb0155c43c80674c8adddf012861f0.jpg
РИА Новости

Цена нефти марки WTI выросла почти на 11 процентов

09:20 29.04.2020 (обновлено: 10:08 29.04.2020)
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© REUTERS / Angus MordantБуровая установка в штате Техас
Буровая установка в штате Техас
© REUTERS / Angus Mordant
Буровая установка в штате Техас. Архивное фото
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Мировые цены на нефть растут, WTI дорожает на почти 11 процентов, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8:37 мск июньские фьючерсы на сырье этой марки увеличивались на 10,86 процента, до 13,68 доллара за баррель.
Стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь Brent поднималась на 2,22 процента, до 23,25 доллара за баррель, июньских — на 4,25 процента, до 21,33 доллара.
При этом волатильность на рынке сохраняется, накануне падение достигало пяти — двадцати процентов.
Нефтяная качалка
29 апреля, 07:17Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Аналитик спрогнозировал рост цены на нефть до 60 долларов
Участники торгов оценивают последне данные API (согласно которым запасы нефти в США по итогам прошедшей недели выросли на десять миллионов баррелей) и ждут официального доклада американского Министерства энергетики, который опубликуют вечером. Аналитики прогнозируют, что ведомство сообщит о росте показателя на 10,6 миллиона баррелей.
"Немного хороших новостей о том, что, возможно, складские помещения в США заполняются не так быстро, как можно было подумать", — сказал агентству Рейтер глава отдела исследований в сырьевом секторе National Australia Bank Лаклан Шо (Lachlan Shaw).
Кроме того, надежду на частичное восстановление спроса добавило инвесторам постепенное снятие карантинных мер в ряде европейских стран и городов США.
Министр энергетики России Александр Новак
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьWTI (нефть)СШАНефтьЭкономика
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