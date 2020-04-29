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2020-04-29T09:18
https://ria.ru/20200429/1570721224.html
Вице-губернатор Камчатки Алексей Войтов ушел в отставку
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РИА Новости

Вице-губернатор Камчатки Алексей Войтов ушел в отставку

09:18 29.04.2020
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© РИА Новости / Алексей ДружининПортфель чиновника
Портфель чиновника
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Портфель чиновника. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 апр – РИА Новости. Вице-губернатор Камчатского края Алексей Войтов ушёл в отставку по собственному желанию в связи с переходом на новую работу, сообщает пресс-служба краевого правительства.
Отмечается, что в среду его отставку принял временно исполняющий обязанности главы региона Владимир Солодов. Он также поблагодарил чиновника за проделанную работу.
"Алексей Войтов давно хотел перейти в реальный сектор экономики, и я согласовал его просьбу об освобождении от должности. Через некоторое время он выйдет на новое место службы, и я искренне хочу поблагодарить его и пожелать успехов в работе. Мы договорились, что, несмотря на переход на другое место, он останется на ряде позиций в общественных органах при правительстве региона, в том числе в совете цифровой трансформации и других совещательных органах", - сказал Солодов.
Исполняющий обязанности главы региона также отметил, что Войтов на протяжении десяти лет работы в органах исполнительной власти Камчатки показал себя как эффективный руководитель и внес большой вклад в развитие Камчатского края.
В пресс-службе напомнили, что в последние годы Войтов курировал в правительстве региона работу министерство спорта, агентства по информатизации и связи, агентства ЗАГС и архивного дела, агентства по туризму и внешним связям. Имеет награды и благодарности от президента Российской Федерации, Патриарха Московского и всея Руси, секретаря Совета безопасности РФ, министра спорта РФ.
О том, кто займёт освободившуюся после ухода Войтова должность вице-губернатора Камчатского края власти пока не сообщают.
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Владимир СолодовКамчатский крайПолитика
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