Вице-губернатор Камчатки Алексей Войтов ушел в отставку

"Алексей Войтов давно хотел перейти в реальный сектор экономики, и я согласовал его просьбу об освобождении от должности. Через некоторое время он выйдет на новое место службы, и я искренне хочу поблагодарить его и пожелать успехов в работе. Мы договорились, что, несмотря на переход на другое место, он останется на ряде позиций в общественных органах при правительстве региона, в том числе в совете цифровой трансформации и других совещательных органах", - сказал Солодов.