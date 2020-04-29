В московском центре "Вороновское" лечатся 180 пациентов

"В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на 29 апреля состоит на лечении 180 пациентов. Из них: с диагнозом пневмония – 179, подтверждённых с COVID – 168, с кислородной поддержкой – 63, на ИВЛ – 4", - написал Переходов на своей странице в Facebook.