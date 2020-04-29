В московском центре "Вороновское" лечатся 180 пациентов

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Сто восемьдесят пациентов находятся на лечении в Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское", из них 168 - с COVID-19, сообщил главврач центра Сергей Переходов.
"В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на 29 апреля состоит на лечении 180 пациентов. Из них: с диагнозом пневмония – 179, подтверждённых с COVID – 168, с кислородной поддержкой – 63, на ИВЛ – 4", - написал Переходов на своей странице в Facebook.
Также он добавил, что за сутки в "Вороновское" поступило 22 пациента.
По состоянию на 28 апреля в Москве почти 44 тысячи зараженных коронавирусом, вылечились 4130, умерли 479.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф