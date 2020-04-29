МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Сбербанк запускает кредитование системообразующих предприятий по ставке до 5% годовых в рамках госпрограммы, сообщила пресс-служба банка в среду.

"Согласно правилам … кредиты в рамках программы будут выдаваться на срок до года по ставке, не превышающей 5%. Размер каждого кредита ограничен среднемесячной выручкой заемщика, уменьшенной на величину среднемесячных амортизационных отчислений и среднемесячной чистой прибыли, но не может превышать 3 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что предприятия смогут использовать кредит, в частности, на оплату труда, страховых взносов, аренды помещений и оборудования, ремонта оборудования, коммунальных услуг, транспортных расходов, финансирования опытно-конструкторских работ. По словам первого зампредседателя правления Сбербанка Александра Ведяхина, первые кредиты по новой программе будут выданы уже в ближайшие дни.

По поручению президента России правительство разработало комплекс мер по поддержке системообразующих предприятий, одним из ключевых пунктов которого стала программа кредитования на пополнение оборотных средств. Сбербанк стал первым вступившим в эту программу банком, заключив соответствующее соглашение с Минэкономразвития.

"Рассчитываем, что банки активно включатся в реализацию этой программы. Она должна помочь системообразующим предприятиям пережить этот непростой период и поддержать занятость", - цитирует пресс-служба Сбербанка заявление министра экономического развития Максима Решетникова.