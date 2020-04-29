СК завел дело после пожара в Выборге, где погибли шесть человек

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Следователи Ленинградской области возбудили уголовное дело после пожара в Выборге, где погибли двое взрослых и шестеро детей, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Ранее в Единой дежурной диспетчерской службе Выборгского района сообщили РИА Новости, что пожар произошел ночью в частном жилом доме на Малой Водяной улице. Погибли двое взрослых и шесть детей. Семья считалась неблагополучной.
"По данному факту следственными органами СК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "причинение смерти по неосторожности", - сказала Петренко.
Она добавила, что глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил региональным следователям принять меры для установления обстоятельств и причин пожара, а также роли контролирующих органов.
"Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства", - добавила Петренко.
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