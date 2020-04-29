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Распространение нового коронавируса
2020-04-29T09:10
https://ria.ru/20200429/1570720898.html
Президент Гаити предрек голод из-за коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570720740_0:21:3076:1751_1036x0_80_0_0_1da3373c754b6ef2fe4f828b2f1a2b44.jpg
РИА Новости

Президент Гаити предрек голод из-за коронавируса

09:10 29.04.2020
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© AFP 2020 / Candan KhannaПрезидент Гаити Жовенель Моиз
Президент Гаити Жовенель Моиз
© AFP 2020 / Candan Khanna
Президент Гаити Жовенель Моиз. Архивное фото
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Гаити ждет голод, если не принять меры для преодоления кризисной ситуации, вызванной пандемией коронавируса нового типа, заявил президент страны Жовенель Моиз.
Гаити - беднейшая страна в Западном полушарии, согласно оценке Всемирного банка. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) в своем докладе ранее сообщила, что на Гаити наблюдался один из наихудших продовольственных кризисов в 2019 году. По данным специалистов, кризис затронул примерно 3,7 миллиона жителей Гаити или 35% населения страны.
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"Очевидно, что голод будет. У нас уже много безработных. Весь мир переживает рецессию, все страны будут стремиться к рекапитализации бизнеса. Если мы не начнем принимать меры для подготовки к ситуации после распространения коронавируса уже сегодня, у нас будет много проблем", - заявил гаитянский лидер в ходе обращения к нации. Его слова приводит газета Haiti Libre.

В качестве помощи населению президент пообещал выплатить гаитянцам по 3 тысячи гурдов (примерно 30,5 долларов). Он указал, что жители четырех департаментов страны (из 10) получат выплаты уже в начале нынешней недели. Также местные власти начали распашку земли в нескольких регионах страны, Моиз при этом попросил начать вспашку земли в новых районах. Президент наряду с этим заявил, что попросит главу минсельхоза обеспечить фермеров семенами.
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По данным минздрава страны, на Гаити подтверждено 76 случаев заражения коронавирусом, восемь человек выздоровели и шестеро скончались. На Гаити действует режим чрезвычайной санитарной ситуации, введен комендантский час, запрещены массовые мероприятия.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Жовенель МоизПродовольственная и сельскохозяйственная организация ООНГаитиООНВ мире
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