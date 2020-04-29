Президент Гаити предрек голод из-за коронавируса

"Очевидно, что голод будет. У нас уже много безработных. Весь мир переживает рецессию, все страны будут стремиться к рекапитализации бизнеса. Если мы не начнем принимать меры для подготовки к ситуации после распространения коронавируса уже сегодня, у нас будет много проблем", - заявил гаитянский лидер в ходе обращения к нации. Его слова приводит газета Haiti Libre.