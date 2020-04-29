"Газпром" отреагировал на протесты на месторождении в Якутии

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 29 апр - РИА Новости. Компания "Газпром добыча Ноябрьск", работающая на Чаяндинском месторождении в Компания "Газпром добыча Ноябрьск", работающая на Чаяндинском месторождении в Якутии , не планирует внепланово вывозить рабочих с объекта, сообщили РИА Новости в службе по связям с общественностью и СМИ предприятия.

"Сформирован резерв работников на случай необходимости смены вахтового персонала", — заявил собеседник агентства.

Ранее в СМИ появилась информация, что вахтовики на Чаяндинском месторождении устроили "бунт" из-за условий проживания и отсутствия информации о заражении коронавирусом. Глава Якутии Айсен Николаев заявил, что в вахтовых поселках " Газпрома " тесты сдали 10,5 тысячи работников. По его словам, есть опасения, что количество заболевших может оказаться "очень значительным". Прокуратура начала проверку соблюдения прав вахтовых рабочих.

Накануне в компании "Газпром добыча Ноябрьск" рассказали РИА Новости, что вахтовый поселок, где люди вышли на акцию протеста, относится к одной из подрядных организаций.

"Нам известно о факте недовольства работников подрядной организации "ГазАртСтрой", участвующей в работах по продолжению обустройства Чаяндинского месторождения. Вместе с тем, в этих работах задействовано около 30 подрядных организаций", — пояснили в компании.

По словам собеседника агентства, вопросы обеспечения деятельности этих организаций, в том числе соблюдение предписаний надзорных органов с учетом эпидемиологической обстановки, находятся "исключительно в компетенции руководства" этих фирм.

По данным властей, на месторождении расположено 34 вахтовых поселка различных подрядных организаций "Газпрома", где живут более десяти тысяч человек. В настоящее время 56 человек находятся в больницах Якутии, еще 39 работников ранее вывезли на лечение в Ноябрьск

Согласно сведениями ямальского регионального оперативного штаба по профилактике коронавируса, у 16 вывезенных из Чаяндинского месторождения в автономный округ рабочих нашли инфекцию, трое уже выздоровели.