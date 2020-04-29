Данные оформлявших микрокредиты россиян выставили на продажу

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Персональные данные россиян, которые оформляли микрозаймы в 2017-2019 годах, выставили на продажу, пишет Персональные данные россиян, которые оформляли микрозаймы в 2017-2019 годах, выставили на продажу, пишет РБК

Так, продавец предлагает базу из 12 миллионов записей с информацией о паспортах, номерами телефонов и электронными адресами, а также сведениями об электронных кошельках. В пробной бесплатной версии содержатся данные 1800 человек. Каждого заемщика в базе сопровождает реферальная ссылка на сайт, который "привел" пользователя, чаще всего встречается финансовый маркетплейс "Юником24".

Как пояснили РБК в компании, указанный в базе идентификационный код клиентов принадлежит одному из их партнеров, при этом не уточнили, какому именно. Судя по всему, утечка произошла в одной из микрофинансовых организаций, предположили в "Юникоме24".