В Приморье продлили режим полной самоизоляции до 11 мая

ВЛАДИВОСТОК, 29 апр – РИА Новости. Режим полной самоизоляции в Приморье продлили до 11 мая, сообщается в Instagram-аккаунте главы региона Олега Кожемяко.
"Режим полной самоизоляции продлен в Приморье до 11 мая включительно", - говорится в сообщении.
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Там же опубликовано видео с заседания оперштаба.
"Вся тяжесть нагрузки за выявлением, мониторингом ситуации, связанной с контролем, соблюдением карантинных эпидемических норм, будет лежать на административных комиссиях", - сказал Кожемяко на заседании.
Режим полной самоизоляции из-за коронавируса в Приморье действует с 31 марта. С 30 апреля всех в регионе обязали носить маски в общественных местах. В Приморье общее число заболевших достигло 367, выздоровели 36 пациентов, умерли трое.
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