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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-29T08:48
https://ria.ru/20200429/1570720180.html
В Приморье продлили режим полной самоизоляции до 11 мая
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570172663_0:0:3108:1749_1036x0_80_0_0_7b990f77e1d64375d48aa3d2f4b3c51d.jpg
РИА Новости

В Приморье продлили режим полной самоизоляции до 11 мая

08:48 29.04.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкИнспекторы ДПС проверяют документы у водителей, въезжающих на остров Русский
Инспекторы ДПС проверяют документы у водителей, въезжающих на остров Русский
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Инспекторы ДПС проверяют документы у водителей, въезжающих на остров Русский
ВЛАДИВОСТОК, 29 апр – РИА Новости. Режим полной самоизоляции в Приморье продлили до 11 мая, сообщается в Instagram-аккаунте главы региона Олега Кожемяко.
"Режим полной самоизоляции продлен в Приморье до 11 мая включительно", - говорится в сообщении.
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26 марта, 10:27Распространение нового коронавируса
Там же опубликовано видео с заседания оперштаба.
"Вся тяжесть нагрузки за выявлением, мониторингом ситуации, связанной с контролем, соблюдением карантинных эпидемических норм, будет лежать на административных комиссиях", - сказал Кожемяко на заседании.
Режим полной самоизоляции из-за коронавируса в Приморье действует с 31 марта. С 30 апреля всех в регионе обязали носить маски в общественных местах. В Приморье общее число заболевших достигло 367, выздоровели 36 пациентов, умерли трое.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоОлег КожемякоПриморский край
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