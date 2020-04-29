В Пермском крае выписали семь человек, вылечившихся от COVID-19

ПЕРМЬ, 29 апр - РИА Новости. Общее число людей, излечившихся от коронавирусной инфекции в Пермском крае, увеличилось до 74, из больниц региона выписаны еще семь человек, указано в официальном Telegram-канале властей, посвященном борьбе с распространением COVID-19.
"Из медицинских учреждений Прикамья выписано еще семь человек, выздоровевших от коронавируса. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Среди них три женщины и четыре мужчины. Трое из них младше 37 лет, трое старше 65, один мужчина в возрасте 50 лет", - говорится в сообщении.
По данным минздрава на утро 29 апреля, за время эпидемии коронавирус выявлен у 471 человека в Пермском крае, семь пациентов с COVID-19 скончались.
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