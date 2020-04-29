В Пермском крае выписали семь человек, вылечившихся от COVID-19

"Из медицинских учреждений Прикамья выписано еще семь человек, выздоровевших от коронавируса. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Среди них три женщины и четыре мужчины. Трое из них младше 37 лет, трое старше 65, один мужчина в возрасте 50 лет", - говорится в сообщении.