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Распространение нового коронавируса
2020-04-29T08:45
https://ria.ru/20200429/1570720087.html
В Москве за месяц врачи поликлиник выезжали на дом более 350 тысяч раз
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РИА Новости

В Москве за месяц врачи поликлиник выезжали на дом более 350 тысяч раз

08:44 29.04.2020 (обновлено: 08:45 29.04.2020)
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСтетоскоп
Стетоскоп
© РИА Новости / Николай Хижняк
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Врачи московских поликлиник с начала апреля совершили более 350 тысяч выездов на дом, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"С начала апреля врачи поликлиник совершили более 350 тысяч выездов на дом. При этом в последнюю неделю мы отмечаем, что количество вызовов растет: сейчас в среднем врачи выездных служб совершают уже более 16 тысяч выездов в день. Для обработки такого числа вызовов были усилены выездные службы поликлиник и привлечены дополнительные специалисты: врачи отделений медицинской профилактики, ординаторы и другие специалисты", - отметила Ракова.
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В соответствии с указом Мэра Москвы горожане с проявлениями ОРВИ и других острых респираторных заболеваний обязаны соблюдать режим самоизоляции. Всем им, а также совместно проживающим с ними лицам выдается именное постановление главного санитарного врача об обязательной самоизоляции на 14 дней. Данное решение было принято по рекомендации клинического комитета и направлено на стабилизацию эпидемиологической ситуации в городе.
Такие пациенты находятся на постоянном динамическом наблюдении у врачей поликлиник, и в случае ухудшения состояния специалист может оперативно изменить тактику лечения либо принять решение о необходимости госпитализации. Кроме того, они могут получать бесплатные лекарства наряду с пациентами с подтвержденным COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоМосква
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