В Иркутской области три человека погибли на пожарах в садоводствах

ИРКУТСК, 29 апр – РИА Новости. Трое мужчин погибли при возгорании дач в садоводствах Иркутской области, сообщает ГУМЧС региона.
За прошедшие сутки в населенных пунктах и садоводствах Иркутской области произошло 43 бытовых пожара, на двух из них погибли люди.
"В садоводстве "Земляничка" Усть-Илимского района произошел пожар в дачном доме. При тушении пожара были обнаружены двое погибших мужчин 33 и 39 лет… Короткое замыкание электрообогревателя могло послужить причиной пожара в садоводстве "Солнышко" Зиминского района. На пожаре погиб 64-летний мужчина", - говорится в сообщении.
Отмечается, что вероятной причиной пожара в Усть-Илимском районе стало неосторожное обращение с огнем при курении. В обоих случаях "сопутствующей причиной гибели стало состояние сна и алкогольного опьянения".