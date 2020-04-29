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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-30T04:19
https://ria.ru/20200429/1570719986.html
В Кузбассе власти рассказали о состоянии заразившихся коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570687010_0:0:3457:1946_1036x0_80_0_0_5b9b5f1a0be2df56f101e965ff1a8a63.jpg
РИА Новости

В Кузбассе власти рассказали о состоянии заразившихся коронавирусом

08:37 29.04.2020 (обновлено: 04:19 30.04.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник
Медицинский работник
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медицинский работник. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 29 апр - РИА Новости. Тяжелых больных с коронавирусом в Кузбассе 4% от числа зараженных, сообщил министр здравоохранения Кузбасса Михаил Малин.

"У нас пациенты есть и легкие, и средней степени тяжести, и тяжелые. И в процентном отношении есть статистика, что в удовлетворительном состоянии – это около 40%, средней степени тяжести – 57%, тяжелой степени тяжести – 4%. Есть пациент на искусственной вентиляции легких, есть пациент, который уходит с искусственной вентиляции легких, сейчас (его) приучают к самостоятельному дыханию так называемым методом тренировки, есть положительная динамика", – рассказал министр на брифинге.

По данным на среду в Кузбассе выявлено 126 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Одиннадцать человек уже выздоровели и выписаны из больниц, два пациента скончались. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 10408 человек.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Кемеровская областьОбщество
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