В Кузбассе власти рассказали о состоянии заразившихся коронавирусом

"У нас пациенты есть и легкие, и средней степени тяжести, и тяжелые. И в процентном отношении есть статистика, что в удовлетворительном состоянии – это около 40%, средней степени тяжести – 57%, тяжелой степени тяжести – 4%. Есть пациент на искусственной вентиляции легких, есть пациент, который уходит с искусственной вентиляции легких, сейчас (его) приучают к самостоятельному дыханию так называемым методом тренировки, есть положительная динамика", – рассказал министр на брифинге.