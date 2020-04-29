В Кузбассе власти рассказали о состоянии заразившихся коронавирусом

КЕМЕРОВО, 29 апр - РИА Новости. Тяжелых больных с коронавирусом в Кузбассе 4% от числа зараженных, сообщил министр здравоохранения Кузбасса Михаил Малин.
"У нас пациенты есть и легкие, и средней степени тяжести, и тяжелые. И в процентном отношении есть статистика, что в удовлетворительном состоянии – это около 40%, средней степени тяжести – 57%, тяжелой степени тяжести – 4%. Есть пациент на искусственной вентиляции легких, есть пациент, который уходит с искусственной вентиляции легких, сейчас (его) приучают к самостоятельному дыханию так называемым методом тренировки, есть положительная динамика", – рассказал министр на брифинге.
По данным на среду в Кузбассе выявлено 126 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Одиннадцать человек уже выздоровели и выписаны из больниц, два пациента скончались. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 10408 человек.
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