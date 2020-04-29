На Ставрополье умер десятый пациент с коронавирусом

ПЯТИГОРСК, 29 апр - РИА Новости. Десятый пациент с коронавирусной инфекцией скончался на Ставрополье, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
"Эпидемия на ставропольской земле, к сожалению, продолжает уносить жизни людей. Минувший день принес скорбь еще одной утраты - в крае скончался десятый по счету пациент с подтвержденным диагнозом "коронавирус". Мои соболезнования родным", - написал Владимиров в Instagram.
По его словам, болезнь опасна, однако ее распространение сдерживается и не приобретает массового, взрывного характера.
"За сутки число заболевших выросло на 28, всего у нас 519 подтвержденных случаев, в том числе 48 - у детей. В тяжелом состоянии находятся 16 пациентов, 104 - средней тяжести. Выздоровели 81 человек", - ответил губернатор.
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