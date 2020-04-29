На Ставрополье умер десятый пациент с коронавирусом

"Эпидемия на ставропольской земле, к сожалению, продолжает уносить жизни людей. Минувший день принес скорбь еще одной утраты - в крае скончался десятый по счету пациент с подтвержденным диагнозом "коронавирус". Мои соболезнования родным", - написал Владимиров в Instagram.