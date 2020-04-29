В Приморье введут видеоконтроль режима самоизоляции

ВЛАДИВОСТОК, 29 апр – РИА Новости. Систему контроля режима самоизоляции с помощью видеокамер запустят в крупных городах Приморья, сообщает краевое правительство.
Отмечается, что губернатор Олег Кожемяко "анонсировал, что в ближайшие дни будет запущена новая система контроля режима самоизоляции с привлечением камер видеофиксации в крупных населенных пунктах региона".
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Ранее сообщалось, что глава региона поручил профильным ведомствам правительства Приморья организовать мониторинг местности с помощью квадракоптеров для отслеживания мест скопления людей.
Режим полной самоизоляции из-за коронавируса в Приморье действует с 31 марта. С 30 апреля всех в регионе обязали носить маски в общественных местах.
В Приморье общее число заболевших достигло 367, выздоровели 36 пациентов, умерли трое.
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