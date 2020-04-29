В Приморье введут видеоконтроль режима самоизоляции

Ранее сообщалось, что глава региона поручил профильным ведомствам правительства Приморья организовать мониторинг местности с помощью квадракоптеров для отслеживания мест скопления людей.

Режим полной самоизоляции из-за коронавируса в Приморье действует с 31 марта. С 30 апреля всех в регионе обязали носить маски в общественных местах.